Диалог на любую тему 10-12 реплик с вводными словами СРОЧНО ДАЮ 20 БАЛОВ

Гость: Гость:

Привет, Оля. Привет, Настя. Как у тебя дела? У меня очень хорошо, а у тебя? У меня тоже. Ты сделала домашнюю работу? Конечно, а ты? Несомненно. Вчера моя собака мне чуть не порвала мою тетрадь, к счастью я успела у неё отобрать. Очевидно в тетради и была домашняя работа. Конечно. Итак встетимя завтра я очень спешу. Хорошо, встретимся завтра пока.