Синтаксический разбор предложения: ожил лес,покрытый дымкой молодой зелени.
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Синтаксический разбор предложения: ожил лес,покрытый дымкой молодой зелени.
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Повествовательное, невосклицательное, распростронённое, двусоставное.(подчеркнуть все члены предложения....
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