Синтаксический разбор предложения: ожил лес,покрытый дымкой молодой зелени.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: ожил лес,покрытый дымкой молодой зелени.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, распростронённое, двусоставное.(подчеркнуть все члены предложения....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно ли посадить 10 саженцев в три ряда, по 4 саженца в каждом ряду?
Ответить
Українська мова
Допоможіть ! Терміново!
Ответить
Математика
Расстояние от Перми до Казани, равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ехал со скоростью 55 км ч. Определи скорость автомобиля в о...
Ответить
Русский язык
Как переносится слово запас помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Помогите решить! 1) 49x^2 = - 7x 2) 16x^2 - 2x = 0 3) 9x^2 - 36 = 0
Ответить