Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в оставшееся время.

Математика

Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в оставшееся время.

Автор: Гость