Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в оставшееся время.

Математика
Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в оставшееся время.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как то так:1)55*9=495 км проехал за 9 часов2)13-9=4 часа оставшееся время3)723-495=228 км оставшийся путь4)228:4=57 км/час скорость в оставшееся время

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