Помогите решить! 1) 49x^2 = - 7x 2) 16x^2 - 2x = 0 3) 9x^2 - 36 = 0
Алгебра
Помогите решить! 1) 49x^2 = - 7x 2) 16x^2 - 2x = 0 3) 9x^2 - 36 = 0
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