Найти скорость движения материальной точки в конце 3-й секунды, если движение точки задано уравнением S=t^2-11t+30

Алгебра
Найти скорость движения материальной точки в конце 3-й секунды, если движение точки задано уравнением S=t^2-11t+30
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Гость:
Возьмем производную по времени: v=2t-11 => v(3)=-5
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