Найдите сторону AB треугольника ABC если известно что AC=12 см, угол ACB=30 градусов и уго?? ABC=45 градусов
Геометрия
Найдите сторону AB треугольника ABC если известно что AC=12 см, угол ACB=30 градусов и уго?? ABC=45 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем из вершины А высоту АН. Она будет равнв половине гипотенузы АС, т.е. 6, так как является катетом , лежащим против угла 30 град.В прямоугольном треугольнике АВН острый угол равен 45 град, значит, и второй острый угол равен 45 град. Отсюда, тр-к АВН - равнобедренный, АН=ВН=6. АВ - гипотенузу тр-ка АВН найдем по теореме Пифагора. Она будет равна 6 корней из 2.
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