Найдите сторону AB треугольника ABC если известно что AC=12 см, угол ACB=30 градусов и уго?? ABC=45 градусов

Гость: Гость:

Проведем из вершины А высоту АН. Она будет равнв половине гипотенузы АС, т.е. 6, так как является катетом , лежащим против угла 30 град.В прямоугольном треугольнике АВН острый угол равен 45 град, значит, и второй острый угол равен 45 град. Отсюда, тр-к АВН - равнобедренный, АН=ВН=6. АВ - гипотенузу тр-ка АВН найдем по теореме Пифагора. Она будет равна 6 корней из 2.