Перевести на английский язык следующий текст: Экономика является общественной ??аукой, которая изучает поведение людей в сферах производства, потребления, распределения и обмена. Экономисты анализируют экономические явления, ...
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Перевести на английский язык следующий текст: Экономика является общественной ??аукой, которая изучает поведение людей в сферах производства, потребления, распределения и обмена. Экономисты анализируют экономические явления, объясняют их или на их основе делают экономические прогнозы. Наша повседневная жизнь и опыт связаны с экономикой. Адам Смит (1723-1790), основатель классической политической экономики, определил понятие экономической стоимости и исследовал распределение богатства между классами – рабочими, капиталистами и землевладельцами. Современные западные экономисты считают, что вопросы экономики связаны с решением отдельных людей и с последствиями тех решений, которые делаются людьми как потребителями или администраторами промышленных или коммерческих фирм. Основная экономическая система в современном мире – рыночная экономика. Во многих отношениях мы являемся частью мировой экономики. Когда мы утром пьем импортный кофе или покупаем импортный видеомагнитофон, мы становимся связанными с мировой экономикой, международной торговлей и финансами. Обычно, если мы хотим сделать дорогую покупку, мы несколько раз в году экономим. При этом всегда учитываем такие факторы как инфляция, уровень зарплаты, безработица, личный доход.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Economics is a social science that studies human behaviour in the spheres of production, consumption, distribution and exchange. Economists analyze economic phenomena, explain them or on their basis, make economic forecasts. Our everyday life and experience are related to the economy. Adam Smith (1723-1790), the founder of classical political economy, defined the concept of economic value and investigated the distribution of wealth between classes – workers, capitalists and landowners. Contemporary Western economists believe that economic issues are associated with the decision of individuals and the consequences of the decisions that are made by people as consumers or administrators of an industrial or commercial firms. Basic economic system in the modern world – market economy. In many ways we are part of the global economy. When we drink coffee in the morning import or buy imported VCRs, we become linked with the global economy, international trade and Finance. Usually, if we want to make an expensive purchase, we several times a year we save. Always consider factors such as inflation, wages, unemployment, personal income.
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