Перевести на английский язык следующий текст: Экономика является общественной ??аукой, которая изучает поведение людей в сферах производства, потребления, распределения и обмена. Экономисты анализируют экономические явления, ...

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Перевести на английский язык следующий текст: Экономика является общественной ??аукой, которая изучает поведение людей в сферах производства, потребления, распределения и обмена. Экономисты анализируют экономические явления, объясняют их или на их основе делают экономические прогнозы. Наша повседневная жизнь и опыт связаны с экономикой. Адам Смит (1723-1790), основатель классической политической экономики, определил понятие экономической стоимости и исследовал распределение богатства между классами – рабочими, капиталистами и землевладельцами. Современные западные экономисты считают, что вопросы экономики связаны с решением отдельных людей и с последствиями тех решений, которые делаются людьми как потребителями или администраторами промышленных или коммерческих фирм. Основная экономическая система в современном мире – рыночная экономика. Во многих отношениях мы являемся частью мировой экономики. Когда мы утром пьем импортный кофе или покупаем импортный видеомагнитофон, мы становимся связанными с мировой экономикой, международной торговлей и финансами. Обычно, если мы хотим сделать дорогую покупку, мы несколько раз в году экономим. При этом всегда учитываем такие факторы как инфляция, уровень зарплаты, безработица, личный доход.

Автор: Гость