Помогите пожалуйста, с 1 по 3. Заранее спасибо.
Геометрия
Помогите пожалуйста, с 1 по 3. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Нарисуй угол с двумя сторонами 7 и 8 см градусы равны120. Соедини точки и волля.
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