Как переносится слово запас помогите пожалуйста
Русский язык
Как переносится слово запас помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запас за-пас,по правила переноса слова переносятся по слогам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите сторону AB треугольника ABC если известно что AC=12 см, угол ACB=30 градусов и уго?? ABC=45 градусов
Английский язык
Перевести на английский язык следующий текст: Экономика является общественной ??аукой, которая изучает поведение людей в сферах производства, по...