Как переносится слово запас помогите пожалуйста

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Как переносится слово запас помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запас за-пас,по правила переноса слова переносятся по слогам.
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