Допоможіть ! Терміново!

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1. Водник Во диня1,3 - це "дн" бик без 1ї букви - "ик" 2.водогін В літері О знаходиться нота "до" перші дві букви слова гітара "гі" остання буква слова кран "н" 3 поводир "По" літері "в" розміщені "о" = пово У слові сир с слід замінити на д = дир 4 водяник Вода без останньої букви це "вод" 4,678 букви слова соняшник -"яник"