Диалог на таму телевизор на казахском языке
Қазақ тiлi
Диалог на таму телевизор на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем самсунг теледидары салем лг калайсын кой жаман бузылып калдым ой не болып калды кай жерын бузылды мены карамайтын болып кетыпты иа солай казир жана теледидарлар шыгып жатыр бизди умытты кайтемиз енды солай болайн дегени да! иа жарайды lG рахмет саган
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