Диалог на тему время на каз.языке?

Қазақ тiлi
Диалог на тему время на каз.языке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Кешіріңіз сағат неше болғанын айтып жібересізба? -Əрине! Сағат төрттен он бес кетті. -Көп көп рахмет.
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