Діалог суперечка на будь-яку тему СРОЧНО ПЛІЗЗ

Гость: Гость:

Діалог спір(діалог більше,ніж спор)діалог між друзями- Вася, скажи будь ласка, яка професія тобі подобається більше всього?- я вважаю, що найкращою професією в наші дні, напевно, є професія лікаря. А чому ти питаєш?- я, коли виросту, хочу стати пожежником. Я думаю це найкраща професія. адже рятувати людей під час лиха це так благородно.- я теж буду рятувати людей, тільки від хвороб. і професія лікаря теж гідна. - добре, я погоджуся з тобою. наші професії пожежний і лікар найкращі.