Діалог суперечка на будь-яку тему СРОЧНО ПЛІЗЗ
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Діалог суперечка на будь-яку тему СРОЧНО ПЛІЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діалог спір(діалог більше,ніж спор)діалог між друзями- Вася, скажи будь ласка, яка професія тобі подобається більше всього?- я вважаю, що найкращою професією в наші дні, напевно, є професія лікаря. А чому ти питаєш?- я, коли виросту, хочу стати пожежником. Я думаю це найкраща професія. адже рятувати людей під час лиха це так благородно.- я теж буду рятувати людей, тільки від хвороб. і професія лікаря теж гідна. - добре, я погоджуся з тобою. наші професії пожежний і лікар найкращі.
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