Діалог з української мови по телефону

Гость: Гость:

-Ало. -Привіт, Ганно! -А хто це? Щось не впізнаю.. -Це ж я, однокласниця твоя, Олена. -Ой, вибач, зовсім не впізнала. З якого приводу телефонуєш? -Хотіла дізнатись у тебе, чи поїдеш ти завтра на дискотеку з усім класом. -Яку ще дискотеку? -Хіба ж ти не знаєш? -Ні.. Мене вчора не було у школі, тому й не знаю. -Зрозуміло! То ж слухай. Завтра, о 18 годині майже весь клас зібрався поїхати на дискотеку. Потрібно мати з собою 100 гривень. Повертаємось о 21. -Навіть не знаю, їхати, чи ні. -Поїхали! Буде весело. -А Олеся поїде? -Звісно!Вона першою ж записалася. -Ну тоді добе, до завтра! -Бувай.