Диктант со зрительной подготовкой. Раскрой скобки , вставь пропущенные буквы и за??ятые , объясни написание. 1) От него (не) дождёш_ся (н_) какого живого слова какое можешь услышать почти от всякого , если к_снёш_ся зад_рающег...
Русский язык
Диктант со зрительной подготовкой. Раскрой скобки , вставь пропущенные буквы и за??ятые , объясни написание. 1) От него (не) дождёш_ся (н_) какого живого слова какое можешь услышать почти от всякого , если к_снёш_ся зад_рающего его предмета 2) Ни гром ни молния ни солнечный восход ни закат с обещанием нового пр_красного дня (н_) что , (н_) какое чудо пр_роды (н_) могло быть больше того , что случилось сейчас для Травки ... 3) Но зыйцы этому крику (н_)пр_дают значения выдел_вают свои пры_ки и (н_) обращают на сорок (н_) какого внимания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От него не дождешься никакого живого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если не коснешься задирающего его предмета. Ни гром, ни молния, ни солнечный восход, ни закат с обещанием нового прекрасного дня, ни что, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки. Но зайцы не этому крику не придают значения, выделывают свои прыжки и не обращают на сорок никакого внимания.
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