Гость: Гость:

От него не дождешься никакого живого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если не коснешься задирающего его предмета. Ни гром, ни молния, ни солнечный восход, ни закат с обещанием нового прекрасного дня, ни что, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки. Но зайцы не этому крику не придают значения, выделывают свои прыжки и не обращают на сорок никакого внимания.