Составь выражения и найди их значения: А) произведение разности чисел 6,59 и 1,209 и ч??сла 0,1 Б)сумма числа 0,67 и частного от деления 0,48 на 0,01

Математика

Составь выражения и найди их значения: А) произведение разности чисел 6,59 и 1,209 и ч??сла 0,1 Б)сумма числа 0,67 и частного от деления 0,48 на 0,01

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