Составь выражения и найди их значения: А) произведение разности чисел 6,59 и 1,209 и ч??сла 0,1 Б)сумма числа 0,67 и частного от деления 0,48 на 0,01
Математика
Составь выражения и найди их значения: А) произведение разности чисел 6,59 и 1,209 и ч??сла 0,1 Б)сумма числа 0,67 и частного от деления 0,48 на 0,01
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) (6,59-1,209)*0,1=5,381*0,1=0,5381 б) 0,67+(0,48/0,01)=0,67+48=48,67
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