Задание 2 подробнее решение
Алгебра
Задание 2 подробнее решение
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Найди общий знаменатель для скобки, реши и упрости
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