Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными, 200-128:4=18,420:7+3=42,218.4-4=0,560:10-6+60=200,100-28:4.5=90,400+15.6:10=49
Математика
Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными, 200-128:4=18,420:7+3=42,218.4-4=0,560:10-6+60=200,100-28:4.5=90,400+15.6:10=49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(200-128) (7+3) (4-4) (560:10)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Составь выражения и найди их значения: А) произведение разности чисел 6,59 и 1,209 и ч??сла 0,1 Б)сумма числа 0,67 и частного от деления 0,48 н...
Русский язык
1)НАПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ . Весело ,путь , стекло ,круг ,ведро ,колесо ,мост ,место,платье ,кольцо ,кр...
Русский язык