Ділене дорівнює 24 і більше від дільникана 16 знайти їх частку
Математика
Ділене дорівнює 24 і більше від дільникана 16 знайти їх частку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-16=8 дільник 24:8=3 частка
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