Дина, Наташа и Анель переплета книги. Разделили поровну все книги, которые должны ??ыли переплести. В первый день Ань перепела половину всех книг, которые она должна была переплестиль, и ещё 3 книги. Во второй день Агент перепл...

Математика

Дина, Наташа и Анель переплета книги. Разделили поровну все книги, которые должны ??ыли переплести. В первый день Ань перепела половину всех книг, которые она должна была переплестиль, и ещё 3 книги. Во второй день Агент переплела половину оставшихся книг и ещё 5 книг. После этого ей осталось переплестиль 7 книг. Сколько всего книг переплелись девочки? Сколько книг переплела Агент в первый день? Сколько книг переплела Ань во второй день?

Автор: Гость