Дина, Наташа и Анель переплета книги. Разделили поровну все книги, которые должны ??ыли переплести. В первый день Ань перепела половину всех книг, которые она должна была переплестиль, и ещё 3 книги. Во второй день Агент перепл...
Математика
Дина, Наташа и Анель переплета книги. Разделили поровну все книги, которые должны ??ыли переплести. В первый день Ань перепела половину всех книг, которые она должна была переплестиль, и ещё 3 книги. Во второй день Агент переплела половину оставшихся книг и ещё 5 книг. После этого ей осталось переплестиль 7 книг. Сколько всего книг переплелись девочки? Сколько книг переплела Агент в первый день? Сколько книг переплела Ань во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем Анель 7+5=12 книг 12*2=24 книги осталость переплести после 1 дня 24+3=27 книг половина всех книг Анель 27*2=54 книги переплела каждая девочка 54*3 =162 книги всего было
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