Диван Цветок День Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос, на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.

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Диван Цветок День Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос, на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.

Автор: Гость