Диван Цветок День Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос, на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.

Русский язык
Диван Цветок День Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос, на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мягкий диван,удобный диван-отвечают на вопрос какой? красивый цветок,полевой цветок-какой? добрый день,пасмурный день-какой? сильный дождь,холодный дождь-какой? домашнее задание,тяжелое задание-какое?
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