Здравствуйте подскажите как сделать проект по окружающему миру тема кто нас защи??ает

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Здравствуйте подскажите как сделать проект по окружающему миру тема кто нас защи??ает
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Гость:
Мы делали проект-презентацию про МЧС
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