Казакстаннын жер колеми?

География
Казакстаннын жер колеми?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Қазақстан жерінің көлемі 2 724 900 км квадрат !!!!
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