Ребят , к какому разряду относиться слово НЕВЫСОКОМУ

Русский язык
Ребят , к какому разряду относиться слово НЕВЫСОКОМУ
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