Для чего используется клавиша шифт в Paint
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Для чего используется клавиша шифт в Paint
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы делать идеально ровно фигуры. Например, из овала, зажав shift, получается круг.
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