Для чего люди используют растения?подсказками тебе послужат слова и рисунки.хлеб сахар мед?платье и рубашка?

Окружающий мир
Для чего люди используют растения?подсказками тебе послужат слова и рисунки.хлеб сахар мед?платье и рубашка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб мы делаем из пшена,платье и рубашка может быть из льна или хлопка,мед делают пчелы,а собственно пчелы используют пыльцу цветов,сахар из сахарного тростника:)
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