Для чего нужна операционная система

Информатика
Для чего нужна операционная система
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Операцио́нная систе́ма — базовый комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение прикладных программ и утилит.
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