Есть четыре резистора одинакового сопротивления R=10 Ом. Сколько существует способов их соединения? Определите эквивалентное сопротивление в каждом случае.

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Последовательное или параллельное соединение. При последовательном соединении их общее сопротивление будет равно 40 Ом. При параллельном соединении их общее сопротивление будет равно 2,5 Ом. Формулы для расчета: Последовательное соединение резисторов Rобщ = R1 + R2 + R3 + R4 Параллельное соединение резисторов 1/Rобщ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4