Есть четыре резистора одинакового сопротивления R=10 Ом. Сколько существует способов их соединения? Определите эквивалентное сопротивление в каждом случае.

Физика
Есть четыре резистора одинакового сопротивления R=10 Ом. Сколько существует способов их соединения? Определите эквивалентное сопротивление в каждом случае.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Последовательное или параллельное соединение. При последовательном соединении их общее сопротивление будет равно 40 Ом. При параллельном соединении их общее сопротивление будет равно 2,5 Ом. Формулы для расчета:  Последовательное соединение резисторов Rобщ =  R1 + R2 + R3 + R4 Параллельное соединение резисторов 1/Rобщ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4
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