Для чего покровной ткани нижней стороны листья растения имеют множество отверстий устьица
Биология
Для чего покровной ткани нижней стороны листья растения имеют множество отверстий устьица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через устьичные щели воздух поступает к внутренним клеткам листа; через них же газообразные вещества, в том числе и пары воды, выходят из листа наружу. При недостаточном обеспечение растения водой (что может случиться в сухую и жаркую погоду), устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения, так как водяные пары при закрытых устьичных щелях не выходят наружу и сохраняются в межклетниках листа. Таким образом, растения сохраняют воду в засушливый период.
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