Для чего служат синонимы в нашем богатом русском языке? Полный ответ. Заранее спасибки!

Русский язык
Для чего служат синонимы в нашем богатом русском языке? Полный ответ. Заранее спасибки!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы могут заменять разные слова к примеру: Владик любил груши. Если написать следующее предложение вот таким: Владик не любил яблоки. То это будет грамматической ошибкой.Надо написать следующее предложение вот так: Но он не любил  яблоки. То это будет правильно, потому что, Владик (кто?что?) он (что делал?) не любил яблоки. Или же давайте возьмем слово воин нашей страны его синонимы: Защитник отечества,герой.
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