Для чего служат синонимы в нашем богатом русском языке? Полный ответ. Заранее спасибки!

Гость: Гость:

Синонимы могут заменять разные слова к примеру: Владик любил груши. Если написать следующее предложение вот таким: Владик не любил яблоки. То это будет грамматической ошибкой.Надо написать следующее предложение вот так: Но он не любил яблоки. То это будет правильно, потому что, Владик (кто?что?) он (что делал?) не любил яблоки. Или же давайте возьмем слово воин нашей страны его синонимы: Защитник отечества,герой.