Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 рублей за каждый скольк?? денег заплатили за все эти шары реши задачу двумя способами

Математика

Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 рублей за каждый скольк?? денег заплатили за все эти шары реши задачу двумя способами

Автор: Гость