Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 рублей за каждый скольк?? денег заплатили за все эти шары реши задачу двумя способами

Математика
Для детского сада купили 6 красных шаров и 3 синих по цене 5 рублей за каждый скольк?? денег заплатили за все эти шары реши задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(6+3) * 5 = 45  - 1 способ 6 * 5 + 3*5 = 45 - второй способ                                                                                                                                                                           Удачи тебе)                  
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