Для функции y=3/(2x+3)^4 найдите ту первообразную, график которой проходит через точку A(-1;1,5) Помогите!!
Алгебра
Для функции y=3/(2x+3)^4 найдите ту первообразную, график которой проходит через точку A(-1;1,5) Помогите!!
Ответ(ы):
Гость:
Находим общий вид первообразной интегрируя функцию (далее S- знак интеграла) F(x) = S 3*(2x+3)^-4 dx = 3* S 1/2 * (2x+3)^-4 d(2x+3) = 3/2 * (-1/3)*(2x+3)^-3 + C = -1/2*(2x+3)^-3 + C Подставляем координату х точки А F(-1) = -1/2*(-2+3)^-3 + C = -1/2 + C Найдем теперь С Координата у точки А у=3/2, так что F(-1) = 3/2 т.е. -1/2 + C = 3/2 C = 3/2 + 1/2 = 4/2 = 2 Ответ F(x) = -1/(2*(2x+3)^3) + 2
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