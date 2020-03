Для функции y=3/(2x+3)^4 найдите ту первообразную, график которой проходит через точку A(-1;1,5) Помогите!!

Гость: Гость:

Находим общий вид первообразной интегрируя функцию (далее S- знак интеграла) F(x) = S 3*(2x+3)^-4 dx = 3* S 1/2 * (2x+3)^-4 d(2x+3) = 3/2 * (-1/3)*(2x+3)^-3 + C = -1/2*(2x+3)^-3 + C Подставляем координату х точки А F(-1) = -1/2*(-2+3)^-3 + C = -1/2 + C Найдем теперь С Координата у точки А у=3/2, так что F(-1) = 3/2 т.е. -1/2 + C = 3/2 C = 3/2 + 1/2 = 4/2 = 2 Ответ F(x) = -1/(2*(2x+3)^3) + 2