Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займёт этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? (Помогите пожалуйста решить, сколько решала и никак не получаетс...
Информатика
Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займёт этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? (Помогите пожалуйста решить, сколько решала и никак не получается!) Ответ должен быть 40.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 бит = 1 байт 10 Кбайт = 10*1024 байт Количество страниц = 10*1024/(40*64*1) = 4 40 здесь не может получиться.
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