Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займёт этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? (Помогите пожалуйста решить, сколько решала и никак не получаетс...

Информатика

Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займёт этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? (Помогите пожалуйста решить, сколько решала и никак не получается!) Ответ должен быть 40.

Автор: Гость