Для метода мозговой атаки в какой группе собирают людей с аналитическим, критическим складом ума?
Технология
Для метода мозговой атаки в какой группе собирают людей с аналитическим, критическим складом ума?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В группу " эксперты"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
За один рейс два автомобиля перевезли вместе 5500 кг груза.какой груз перевёз кажды?? автомобиль,если на один из них погрузили на 500 кг больше,чем...
Қазақ тiлi
Литература
Стихотворение "никого не будет в доме" (Пастернак) 1)год написания. 2)главная мысл??,идея. 3)Лирический герой.4)метафоры,олицетворение,сравне...
Биология