Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов. В них поровну расс??дили 270 детей. Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. Сколько было автобусов, если в каждом находилось 47 пассажиром. Пожалуста сд...
Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов. В них поровну расс??дили 270 детей. Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. Сколько было автобусов, если в каждом находилось 47 пассажиром. Пожалуста сделайте с краткой записью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47-2=45 детей в каждом автобусе 270:45=6 автобусов всего было
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