Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов. В них поровну расс??дили 270 детей. Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. Сколько было автобусов, если в каждом находилось 47 пассажиром. Пожалуста сд...

Математика

Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов. В них поровну расс??дили 270 детей. Кроме детей в каждый автобус сели по двое взрослых. Сколько было автобусов, если в каждом находилось 47 пассажиром. Пожалуста сделайте с краткой записью.

Автор: Гость