Питание растений отличается от питания животных и человека почему растения относятся к автотрофным а животные к гетерофным организмим? Даю 15 баллов
Биология
Питание растений отличается от питания животных и человека почему растения относятся к автотрофным а животные к гетерофным организмим? Даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это потому что животные и человек едят друг друга а растение питается фотосинтезом но и не только растения в Африке бывают и плотоядными растения живут дольше чем человек и животные на земле учёные даже некоторые говорят что мы произошли от растений
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