Запишите множество двузначных чисел ,которые кратны 8, 10, 11, 15
Математика
Запишите множество двузначных чисел ,которые кратны 8, 10, 11, 15
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Кратные 8 - 16, 24, 32..+8..96 Кратные 10 - 10, 20, 30 ...+10.. 90 Кратные 11- 11, 22, 33..+11.. 99 Кратные 15- 15, 30, 45...+15... 90
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