Із наведеного переліку хімічних формул Н2, Н2О, Не,Ne, HCI, O2,HI2, Ar, CuO, O3, NaOH, N2 виберіть: ??дноатомні молекули___ молекули, утворені однаковими атомами____ молекули, утворені різними атомами____

Химия
Із наведеного переліку хімічних формул Н2, Н2О, Не,Ne, HCI, O2,HI2, Ar, CuO, O3, NaOH, N2 виберіть: ??дноатомні молекули___ молекули, утворені однаковими атомами____ молекули, утворені різними атомами____
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Одноатомні мулекули He Be At
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