Спомощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид , если од??а сторона равна 6 см , а углы , прилежащие к этой стороне ,- 90 градусов и 45 градусов 1

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Если в треугольнике есть угол = 90 градусам,то этот треугольник-прямоугольный,можем вычислить 3-й угол ,так как сумма углов в треугольнике равна 180 градусов,то неизвестный угол = 180-(90+45)=45,получаем что в треугольнике есть не только прямой угол,но и два равных угла,значит это не только прямоугольный треугольник но и равносторонний и следовательно второй катет тоже равен 6,гипотенуза равна 6 корней из 2,а чертиться он просто