Деревянный брусок имеет размеры 10×4×3 см. Найдите объём бруска, его массу и вес на горизонтальной плоскости, если известно, что плотность дерева равна 500 кг/м в кубе

Физика
Деревянный брусок имеет размеры 10×4×3 см. Найдите объём бруска, его массу и вес на горизонтальной плоскости, если известно, что плотность дерева равна 500 кг/м в кубе
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10умножить на4и3 и разделить на 500
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