Деревянный брусок имеет размеры 10×4×3 см. Найдите объём бруска, его массу и вес на горизонтальной плоскости, если известно, что плотность дерева равна 500 кг/м в кубе

Физика

Деревянный брусок имеет размеры 10×4×3 см. Найдите объём бруска, его массу и вес на горизонтальной плоскости, если известно, что плотность дерева равна 500 кг/м в кубе

Автор: Гость