Сделайте пж по действиям.Буду благодарна ,так как не могу решить это задание.

Математика
Сделайте пж по действиям.Буду благодарна ,так как не могу решить это задание.
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Гость:
Учиться НУЖНО :( ПРОСТЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ!!!
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