1. найди значение выражений а) 9 * 68 - 515 : 5 б) 86 * (258 + 246) :129 2. упростите выражения а) 42 * m *2 б) x * 14 * 10 3. реши уравнения а) 6090 : х = 30 б) 2y - 15 = 23 4. решите с помощю уравнения задачу - на трёх ...

Математика

1. найди значение выражений а) 9 * 68 - 515 : 5 б) 86 * (258 + 246) :129 2. упростите выражения а) 42 * m *2 б) x * 14 * 10 3. реши уравнения а) 6090 : х = 30 б) 2y - 15 = 23 4. решите с помощю уравнения задачу - на трёх одинаковых клумбах и вдоль дорожек парка высадили 46 кустов. сколько кустов водной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов

Автор: Гость