1. найди значение выражений а) 9 * 68 - 515 : 5 б) 86 * (258 + 246) :129 2. упростите выражения а) 42 * m *2 б) x * 14 * 10 3. реши уравнения а) 6090 : х = 30 б) 2y - 15 = 23 4. решите с помощю уравнения задачу - на трёх ...
Математика
1. найди значение выражений а) 9 * 68 - 515 : 5 б) 86 * (258 + 246) :129 2. упростите выражения а) 42 * m *2 б) x * 14 * 10 3. реши уравнения а) 6090 : х = 30 б) 2y - 15 = 23 4. решите с помощю уравнения задачу - на трёх одинаковых клумбах и вдоль дорожек парка высадили 46 кустов. сколько кустов водной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 9*68-515:5=509 б)86*(258+246):129=336 2. а) 42*m*2=84m б) x*14*10=140x 3. а) 690:x=30 x=6090:30 x=203 б) 2y-15=23 2y=15+23 2y=38 y=38:2 y=19 4. Пусть 3x-три клумбы, 16 кустов вдоль дорожек парка. 3x+16=46 3x=30 x=30:3 x=10
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