Составь загадку изслогов

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Составь загадку изслогов
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РАЗБОР ПО БУКВАМ: 1-я буква Ш2-я буква А3-я буква Р4-я буква А5-я буква Д6-я буква А
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