Раздели остаток белой шоколадки на три одинаковые по форме и размеру части.
Математика
Раздели остаток белой шоколадки на три одинаковые по форме и размеру части.
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