Выразить данную скорость в метрах в секунду: 1) 120м/мин 2) 600 км/с 3) 60 км/ч 4) 1200 км/ч
Алгебра
Выразить данную скорость в метрах в секунду: 1) 120м/мин 2) 600 км/с 3) 60 км/ч 4) 1200 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120/60=2м/c 2)600км/c=600000м/с 3)60км/ч=6000м/ч=60000/3600=16.6м.с 4)1200км.ч=1200000/3600=333.3м.с
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