Геометрия 10 класс. Фото внизу. Желательно решение с чертежом, но можно без него. За??анее спасибо.

Геометрия
Геометрия 10 класс. Фото внизу. Желательно решение с чертежом, но можно без него. За??анее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромб  ∉ ⊂   средняя линия  1)  ⊂   ⊂   ∩                        ∉    Следовательно, по признаку скрещивающихся прямых: и - скрещивающиеся прямые 2)   ромб,  ( по свойству ромба) (по свойству ромба)  ⊂ ,  ║  ⊂  ⇒  Ответ: a) прямые m  и BD - скрещивающиеся; b) 60°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите множество двузначных чисел ,которые кратны 8, 10, 11, 15
Ответить
Математика
Раздели остаток белой шоколадки на три одинаковые по форме и размеру части.
Ответить
Алгебра
Выразить данную скорость в метрах в секунду: 1) 120м/мин 2) 600 км/с 3) 60 км/ч 4) 1200 км/ч
Ответить
Химия
Із наведеного переліку хімічних формул Н2, Н2О, Не,Ne, HCI, O2,HI2, Ar, CuO, O3, NaOH, N2 виберіть: ??дноатомні молекули___ молекули, утворені ...
Ответить
Математика
Спомощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид , если од??а сторона равна 6 см , а углы , прилежащие к этой стороне ,- 90 ...
Ответить