Геометрия 10 класс. Фото внизу. Желательно решение с чертежом, но можно без него. За??анее спасибо.
Геометрия
Геометрия 10 класс. Фото внизу. Желательно решение с чертежом, но можно без него. За??анее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромб ∉ ⊂ средняя линия 1) ⊂ ⊂ ∩ ∉ Следовательно, по признаку скрещивающихся прямых: и - скрещивающиеся прямые 2) ромб, ( по свойству ромба) (по свойству ромба) ⊂ , ║ ⊂ ⇒ Ответ: a) прямые m и BD - скрещивающиеся; b) 60°
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