В три вагона поезда Москва- Челябинск было продано 96 билетов. В первый и второй вагоны продали 65 билетов. Во второй и третий вагоны - 68 биьетов. сколько. илетов было продано в аажлый из трёх вагонов поезда Москва-Челябинск?

Математика

В три вагона поезда Москва- Челябинск было продано 96 билетов. В первый и второй вагоны продали 65 билетов. Во второй и третий вагоны - 68 биьетов. сколько. илетов было продано в аажлый из трёх вагонов поезда Москва-Челябинск?

Автор: Гость