В три вагона поезда Москва- Челябинск было продано 96 билетов. В первый и второй вагоны продали 65 билетов. Во второй и третий вагоны - 68 биьетов. сколько. илетов было продано в аажлый из трёх вагонов поезда Москва-Челябинск?
Математика
В три вагона поезда Москва- Челябинск было продано 96 билетов. В первый и второй вагоны продали 65 билетов. Во второй и третий вагоны - 68 биьетов. сколько. илетов было продано в аажлый из трёх вагонов поезда Москва-Челябинск?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96-68=31 (б) - было продано в первый вагон 2) 65-31=34 (б) - было продано во второй вагон 3) 68-34=34 (б) - было продано в третий вагон
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