Срочно!!! В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция? Доказать

Обществознание
Срочно!!! В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция? Доказать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они,я так понимаю это власть,ну тогда скорее всего это реформа,т.к. это сделало государство,если бы предприниматели вышли на площадь и стали требовать,отстаивать права,тогда бы это была революция.Чисто моя теория)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В три вагона поезда Москва- Челябинск было продано 96 билетов. В первый и второй вагоны продали 65 билетов. Во второй и третий вагоны - 68 биьетов....
Ответить
Математика
1)Y=x²+4^x-e^x+5cos+2arccosx 2)Y=Ln(3+2x) 3)15x² * e^x
Ответить
Музыка
Помогите написать мини сочинение ( 4-5 предложений) на тему Чайковский "В церкви". ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Ответить
Биология
Питание растений отличается от питания животных и человека почему растения относятся к автотрофным а животные гетеротрофным организмам?
Ответить
Русский язык
Придложение употребив в нем прилагательное золотой в форме винительного падежа среднего рода
Ответить