Срочно!!! В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция? Доказать
Обществознание
Срочно!!! В государстве Н кризис и они ввели улучшения в экономике,дали предпринимателям права. Это реформа или революция? Доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они,я так понимаю это власть,ну тогда скорее всего это реформа,т.к. это сделало государство,если бы предприниматели вышли на площадь и стали требовать,отстаивать права,тогда бы это была революция.Чисто моя теория)
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