Для полива огорода набирали бочку воды.В начале набрали 1\2 бочки,а затем 2\5 бочки.К??кую часть бочки осталось заполнить водой?
Математика
Для полива огорода набирали бочку воды.В начале набрали 1\2 бочки,а затем 2\5 бочки.К??кую часть бочки осталось заполнить водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+25=510+410=910 наполнено осталось 1-910 = 110
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
СРОЧНО!!! 20баллов Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишется буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный),...
Русский язык