Для полива огорода набирали бочку воды.В начале набрали 1\2 бочки,а затем 2\5 бочки.К??кую часть бочки осталось заполнить водой?

Математика
Для полива огорода набирали бочку воды.В начале набрали 1\2 бочки,а затем 2\5 бочки.К??кую часть бочки осталось заполнить водой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+25=510+410=910 наполнено осталось 1-910 = 110 
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