Для производства перловой крупы используется зерно: а)ржи б)пшеницы в)ячменя г)??вса
Биология
Для производства перловой крупы используется зерно: а)ржи б)пшеницы в)ячменя г)??вса
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Используется: в)ячмень
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